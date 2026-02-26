(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

26 Fev 2026 - 09h10Por Jessica CR
NOTA DE FALECIMENTO

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Waldemar Sciasci, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 25/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Neusa Conrado Sciasci.

Deixa seus filhos: Waldeir, Silvana, Gislaine, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 26/02/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30h no Cemitério Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Waldemar Sciasci.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87598


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Cecilia Catoia Salvador, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 26/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Orlando Salvador.

Deixa suas filhas: Daniely e Michely, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 26/02/2026 das 12:00 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 16:00 h no Cemitério Memorial Jardim da Paz.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Cecilia Catoia Salvador.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87660

