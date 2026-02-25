NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Iracema Lopes Dall´Antonia, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 24/02/2026, na cidade de Ribeirão Preto.
Era casado com o Sr. Amadeu Dall´Antonio Neto.
Deixa seus filhos: Marcelo, Andréa e Alexandra, demais familiares e amigos.
A Sra. Iracema Lopes Dall´Antonia foi trasladada à cidade de São Carlos.
A cerimônia de despedida terá início dia 25/02/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87467
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Wagner Luis Lopez Pedroso, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 24/02/2026, na cidade de São Paulo.
Era casado com a Sra. Tânia Carolina Dallasta Pedroso.
Deixa suas filhas: Júlia e Sofia, demais familiares e amigos.
O Sr. Wagner Luis Lopez Pedroso foi trasladado para a cidade de São Carlos.
A cerimônia de despedida terá início dia 25/02/2026 das 09:00 h às 16:30 h na Igreja Santa Rita, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 17:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87478