Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Iracema Lopes Dall´Antonia, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 24/02/2026, na cidade de Ribeirão Preto.

Era casado com o Sr. Amadeu Dall´Antonio Neto.

Deixa seus filhos: Marcelo, Andréa e Alexandra, demais familiares e amigos.

A Sra. Iracema Lopes Dall´Antonia foi trasladada à cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/02/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

https://sistemamemoriam.com/c/87467





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Wagner Luis Lopez Pedroso, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 24/02/2026, na cidade de São Paulo.

Era casado com a Sra. Tânia Carolina Dallasta Pedroso.

Deixa suas filhas: Júlia e Sofia, demais familiares e amigos.

O Sr. Wagner Luis Lopez Pedroso foi trasladado para a cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/02/2026 das 09:00 h às 16:30 h na Igreja Santa Rita, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 17:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

https://sistemamemoriam.com/c/87478

