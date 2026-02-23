(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

23 Fev 2026 - 08h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Júlia Maria Aggio, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 22/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Vaderson, Valdineia e Éde Aparecida, demais familiares e amigos.

A Sra. Júlia Maria Aggio foi trasladada para cidade de Itirapina.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 07:00 h às 11:00 h no Velório Municipal de Itirapina, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Itirapina.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Júlia Maria Aggio.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87206


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adelmo Salvador Masselli, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 22/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa sua filha: Jessica, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Adelmo Salvador Masselli.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87264

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Nelson Velloso, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 23/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Mercia Alice Pistoso Velloso.

Deixa suas filhas: Giselle e Priscilla, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 13:000 h às 17:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o crematório Bom Jesus.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Nelson Velloso.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87262

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário10h19 - 23 Fev 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário09h27 - 23 Fev 2026

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Pancadas de chuva são previstas para atingir o estado de SP nesta semana
Previsão do tempo 06h32 - 23 Fev 2026

Pancadas de chuva são previstas para atingir o estado de SP nesta semana

Convite de missa de sétimo dia de Maria Creusa Pagani de Carvalho
Obituário08h37 - 22 Fev 2026

Convite de missa de sétimo dia de Maria Creusa Pagani de Carvalho

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário14h37 - 21 Fev 2026

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias