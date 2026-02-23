NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Júlia Maria Aggio, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 22/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Vaderson, Valdineia e Éde Aparecida, demais familiares e amigos.

A Sra. Júlia Maria Aggio foi trasladada para cidade de Itirapina.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 07:00 h às 11:00 h no Velório Municipal de Itirapina, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Itirapina.

https://sistemamemoriam.com/c/87206





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adelmo Salvador Masselli, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 22/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa sua filha: Jessica, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

https://sistemamemoriam.com/c/87264

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Nelson Velloso, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 23/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Mercia Alice Pistoso Velloso.

Deixa suas filhas: Giselle e Priscilla, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 13:000 h às 17:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o crematório Bom Jesus.

https://sistemamemoriam.com/c/87262

