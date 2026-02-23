NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Júlia Maria Aggio, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 22/02/2026, na cidade de São Carlos.
Era viúva.
Deixa seus filhos: Vaderson, Valdineia e Éde Aparecida, demais familiares e amigos.
A Sra. Júlia Maria Aggio foi trasladada para cidade de Itirapina.
A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 07:00 h às 11:00 h no Velório Municipal de Itirapina, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Itirapina.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87206
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adelmo Salvador Masselli, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 22/02/2026, na cidade de São Carlos.
Era divorciado.
Deixa sua filha: Jessica, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87264
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Nelson Velloso, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 23/02/2026, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Mercia Alice Pistoso Velloso.
Deixa suas filhas: Giselle e Priscilla, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 23/02/2026 das 13:000 h às 17:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o crematório Bom Jesus.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87262