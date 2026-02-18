(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

18 Fev 2026 - 10h53Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adão Donizete Izidoro da Silva, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 17/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Josenilda Martins da Silva.

Deixa seu filho: William, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/02/2026 das 08:30h às 12:30 h no Memorial Jardim da Paz, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Memorial Jardim da Paz.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Adão Donizete Izidoro da Silva .
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/86592


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ariovaldo Denis Ambrosio, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 18/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Ines Barbatti Ambrosio.

Deixa seus filhos: Priscila, Daiana e Lucas, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/02/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Ariovaldo Denis Ambrosio.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/86691

Leia Também

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário10h57 - 18 Fev 2026

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h42 - 18 Fev 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa
Obituário08h50 - 17 Fev 2026

Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário07h33 - 17 Fev 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária informa o falecimento de Maria Creusa Pagani de Carvalho
Obituário10h23 - 16 Fev 2026

Nova Funerária informa o falecimento de Maria Creusa Pagani de Carvalho

Últimas Notícias