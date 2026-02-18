NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adão Donizete Izidoro da Silva, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 17/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Josenilda Martins da Silva.

Deixa seu filho: William, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/02/2026 das 08:30h às 12:30 h no Memorial Jardim da Paz, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Memorial Jardim da Paz.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Adão Donizete Izidoro da Silva .

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/86592





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ariovaldo Denis Ambrosio, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 18/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Ines Barbatti Ambrosio.

Deixa seus filhos: Priscila, Daiana e Lucas, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/02/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Ariovaldo Denis Ambrosio.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/86691

Leia Também