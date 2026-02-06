NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Acyr Marino, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 03/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Marcio, Marcelo e Maurício, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/02/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84898



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Nivaldo Pepato, aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 03/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ruth Suligon Pepato.

Deixa seus filhos: Cristiane, Bruno e Thiago, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/02/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84990

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Mauro Fátima Rohrer, aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 04/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Rose Ap. Mirlano Rohrer.

Deixa seus filhos: Emerson e Luciene, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/02/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/85002



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Elza Grosso Pereira, aos 78 anos de idade, ocorrido no dia 04/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Pedro de Paula Pereira.

Deixa seus filhos: Alessandra, Ana Paula e Andre, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/02/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84991



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Eurides Boense Bretas.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 05/02/2026 (quinta-feira) às 19:00h na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Leila de Cassia Lembo.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 05/02/2026 (quinta-feira) às 18:30h na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Sevilha Mattielo Hyppolito.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 07/02/2026 (sábado) às 18:00h na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

