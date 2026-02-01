NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Marcílio Romero, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 30/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Eva Ap. Silva Romero.

Deixa seus filhos: Rogerio (in memoriam), Ana Paula (in memoriam) e Simaria (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 31/01/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84529

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Angelina Dall Antonia das Chafas, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 30/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seu filho: Ricardo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/01/2026 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 16:0h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84525

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Rosa Valéria Biscegli Marletta, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 31/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Alexandre,Guilherme e Marcelo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/02/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11;15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84566

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Brevilieri Jorge , aos 97 anos de idade, ocorrido no dia 31/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: José ( in memorian), Clarice ,Nelson,Líria,Isabel,Leonor e Maria, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/02/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento às 15;00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.