NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Leila de Cassia Lembo, aos 57 anos de idade, ocorrido no dia 29/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Carlos Alberto Rodrigues dos Santos.

Deixa seu filho: João Vitor, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/01/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Eurides Boense Bretas, aos 95 anos de idade, ocorrido no dia 29/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Cláudio, Walter e Carlos Alberto (in memorian), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/01/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 16:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Walter Paschoalino, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 29/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Sueli Beline Paschoaline.

Deixa seus filhos: Alex e Walter, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/01/2026 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 17:00h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Alexandre Henrique Flores, aos 50 anos de idade, ocorrido no dia 30/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa sua filha: Maria Clara, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/01/2026 das 12:30 h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento às 16:30h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

