NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Sidney Pereira, aos 52 anos de idade, ocorrido no dia 28/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Erick e Gabriela, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/01/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais,, após seguirá o féretro para sepultamento às 16:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84176





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Airton Pereira de Souza, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 28/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Aparecida de Fátima Varotto de Souza.

Deixa seus filhos: Airton Jr e Aline, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/01/2026 das 13:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais,, após seguirá o féretro para sepultamento às 17:00h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84193

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Laurivan Santos Rocha.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 28/01/2026 (quarta-feira) às 19:30h na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

