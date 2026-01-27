(16) 99963-6036
terça, 27 de janeiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

27 Jan 2026 - 09h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Marcia Cristina da Silva Martins, aos 54 anos de idade, ocorrido no dia 26/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Flavio Martins.

Deixa seus filhos: Miriã e Glaucia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/01/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Marcia Cristina da Silva Martins.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84030


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Germano dos Santos, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 26/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Ferreira dos Santos.

Deixa seus filhos: Genimario, Genizete, Genivaldo, Sergio (in memorian) e Lucivaldo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 26/01/2026 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentodo Sr. Germano dos Santos.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84026


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Laurivan Santos Rocha.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 28/01/2026 (quarta-feira) às 19:30h na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 

Leia Também

Funerária Fernandes informa o falecimento de Damião de Souza
Obituário08h46 - 27 Jan 2026

Funerária Fernandes informa o falecimento de Damião de Souza

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h45 - 27 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Terezinha de Jesus informa notas de falecimento
Obituário06h40 - 27 Jan 2026

Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário09h36 - 26 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária São Carlos informa convite de missa
Obituário09h35 - 26 Jan 2026

Funerária São Carlos informa convite de missa

Últimas Notícias