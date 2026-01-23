NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr.Renato Araújo Silva,aos 51 anos de idade, ocorrido no dia 22/01/2026, na cidade de São Carlos.
Era divorciado.
Deixa sua filha Letícia:, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 23/01/2026das 09:30 h às 11:15 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83560
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr .Oswaldo Bianco , aos90 anos de idade, ocorrido no dia 22/01/2026, na cidade de São Carlos .
Era casado com a Sra. Regina Cardoso de Moraes Bianco.
Deixa seus filhos:Regina Maria ,Liliane, Gisele e Junior, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 23/01/2026das 09:30 h às 13:30 h no Velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/83523