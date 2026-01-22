NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ana Maria Matias Pereira, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 21/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Luis Alves Pereira.

Deixa seus filhos: Viviana e Luis Fernando (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/01/2026das 07:00 h às 11:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Moreira de Lourdes , aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 21/01/2026, na cidade de Araraquara .

Era casada com o Sr. Luis Alves Pereira.

Deixa seus filhos: Marina , Umberto e Nilton, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/01/2026das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento no Cemitério Jardim da Paz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Waldir Alda Silvestre,aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 22/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com a Sra. Dorcelina Aparecida Barbosa Silvestre .

Deixa seus filhos: Dionatan, Quelven e Richarde, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/01/2026das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento no Cemitério Jardim da Paz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:

