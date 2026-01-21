(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

21 Jan 2026 - 09h16Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Valdevino Batista de Sousa, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 20/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ester Waidemam de Sousa.

Deixa seus filhos: Maria Helena, Rodrigo e Eliane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/01/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 14:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83265

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Valdiney Donizeti dos Santos, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 20/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Judite dos Santos.

Deixa seus filhos: Alan, Flavio, Fernanda e Alex, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/01/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 15:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83317

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria do Carmo Cogo (Carminha), aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 20/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/01/2026 das 12:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 15:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83328

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da SraRaimunda Gomes dos Santos Geronimo.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 21/01/2026 (quarta-feira) às 19:00h na Igreja Santa Madre Cabrini. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

