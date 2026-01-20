NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Geraldo Honorato, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 19/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Lazara Nogueira Soares.

Deixa seus filhos: Ana Claudia, Ederaldo e Haroldo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/01/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83106

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Josefina Moretti, aos 98 anos de idade, ocorrido no dia 19/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Ieso (im memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/01/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 15:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83205

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Anna Dallantonia Gava, aos 92 anos de idade, ocorrido no dia 19/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Iraci, Ilton e Ilberto, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/01/2026 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 16:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83156

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Raimunda Gomes dos Santos Geronimo.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 21/01/2026 (quarta-feira) às 19:00h na Igreja Santa Madre Cabrini. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

