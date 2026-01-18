(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

17 Jan 2026 - 12h00Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do SrSérgio Sanchez , aos60 anos de idade, ocorrido no dia 16/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/01/2026das 15:10 h às 17:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Paulino Rodrigues Fernandes , aos 59 anos de idade, ocorrido no dia 16/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/01/2026das 15:30 h às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento as 16:30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da SraMaria Estela Ferreira Amorim.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 17/01/2026 (sábado) às 18:30h na Igreja Santa Luzia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Adão Domiciano Vieira

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 17/01/2026 (sábadoàs 16:30h na Igreja Santa Rita de Cássia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

