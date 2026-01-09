NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Massaferro Cazú, aos 92 anos de idade, ocorrido no dia 08/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: João Carlos, Marcio Antonio e Julio Cesar, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/01/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 16:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/81819





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Aparecida Vieira Gomes, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 08/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Vanessa, Daiane, Alessandra e Fábio (im memorian), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/01/2026 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 17:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/81851





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Edda Maria Micheloni Guastaldi.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/01/2026 (domingo) às 19:30h na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

