Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Leonina Wenceslau Veroni, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 07/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Reginaldo e Daiane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/01/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Leonina Wenceslau Veroni.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/81670



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Paulo Victor Souza Ceneviva.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/01/2026 às 18:30h na Paróquia São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Edda Maria Micheloni Guastaldi.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/01/2026 (domingo) às 19:30h na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia Também