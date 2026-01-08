(16) 99963-6036
quinta, 08 de janeiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

08 Jan 2026 - 09h19Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Leonina Wenceslau Veroni, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 07/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Reginaldo e Daiane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/01/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/81670


CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Paulo Victor Souza Ceneviva.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/01/2026 às 18:30h na Paróquia São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Edda Maria Micheloni Guastaldi.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/01/2026 (domingo) às 19:30h na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 

