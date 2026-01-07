NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Elza Santina Maziero Casagrande, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 06/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Lucimar, Julio Cesar e Hitler, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 07/01/2026 das 09:00 h às 13:00 h no Velório Municipal, após será feito o traslado a cidade de Jurupema, onde ocorrerá o sepultamento às 15:00.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jardeon Vieira dos Santos, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 06/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa sua filha: Daiane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 07/01/2026 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Álvaro Trebi, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 06/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Leide e Roselei, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 07/01/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Paulo Victor Souza Ceneviva.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/01/2026 às 18:30h na Paróquia São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

