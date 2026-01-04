NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra Maria Mercedes Thomazini Pivesso, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 03/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com Sr. Sebastião Pedro Pivesso.

Deixa seus filhos:Vera , Carlos , Luis e Paulo, demais familiares e amigos.

Seu corpo será trasladado para a cidade de Descalvado .

A cerimônia de despedida terá início dia 04/01/2026 das 11;00 h às 15:45 h no velório municipal de Descalvado , após seguirá o féretro para o cemitério Municipal de Descalvado .

https://sistemamemoriam.com/c/81285





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jesus Salvador Rodrigues , aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 03/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus filhos: William, Marcos e Reginaldo, demais familiares e amigos. .

A cerimônia de despedida terá início dia 04/01/2026 das 12;00 h às 16:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para o cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo .

https://sistemamemoriam.com/c/81291

