NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ignes Guadagnolli Fassina, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 29/12/2025, na cidade de Ibaté.

Era viúva.

Deixa seu filho: Cladio, neto Matheus, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/12/2025 das 09:00 h às 13:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80713





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Valentina Angelica Ometo Bueno, aos 74 anos de idade, ocorrido no dia 29/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Carlos Bueno.

Deixa seus filhos: Rogério e Patrícia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/12/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80714

