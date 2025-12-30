(16) 99963-6036
terça, 30 de dezembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

30 Dez 2025 - 09h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ignes Guadagnolli Fassina, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 29/12/2025, na cidade de Ibaté.

Era viúva.

Deixa seu filho: Cladio, neto Matheus, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/12/2025 das 09:00 h às 13:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Ignes Guadagnolli Fassina.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80713


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Valentina Angelica Ometo Bueno, aos 74 anos de idade, ocorrido no dia 29/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Carlos Bueno.

Deixa seus filhos: Rogério e Patrícia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/12/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Valentina Angelica Ometo Bueno.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80714

Leia Também

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Romilda Esmeria Vaes Ferreira
Obituário09h17 - 30 Dez 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Romilda Esmeria Vaes Ferreira

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h11 - 30 Dez 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa o falecimento de Jofre Ramos de Oliveira
Obituário14h22 - 29 Dez 2025

Funerária Fernandes informa o falecimento de Jofre Ramos de Oliveira

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário14h04 - 29 Dez 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário13h18 - 29 Dez 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Últimas Notícias