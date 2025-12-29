NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Christina Caldas de Almeida Panza, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 28/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Marco, Roberta e Thereza, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/12/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80582





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Alfredo Siebert, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 28/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Elisabete Sentanin Siebert.

Deixa seus filhos: Erica, Emerson e Evandro, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/12/2025 das 10:00 h às 14:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80583

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Rosimeire Ap. Colosso, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 29/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus filhos: Priscila, Carla, Camila, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/12/2025 das 13:00 h às 15:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80597





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Trevelin, aos 93 anos de idade, ocorrido no dia 29/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa suas filhas: Rita de Cássia, Rosimeire, netos: Adriano, Roberto e Raquel, bisnetos: Gustavo e Rodrigo, , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/12/2025 das 13:00 h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80612

