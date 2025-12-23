Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jose Roberto Orlandi, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 22/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Marcos e Luciana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/12/2025 das 10:00 h às 14:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79817

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Alceu Romano Gianini, aos 50 anos de idade, ocorrido no dia 22/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa sua filha: Leticia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/12/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79826

