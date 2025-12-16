NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Fatima Maria Rodrigues da Silva, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 15/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com o Sr. Alonso Pereira da Silva

Deixa seus filhos: Elaine e Odair, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/12/2025 das 07:00 h às 10:45 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78985





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Braz Cavalaro, aos 93 anos de idade, ocorrido no dia 15/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Carlos Roberto, Aparecida, Maria Regina e João Reginaldo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/12/2025 das 12:00 h às 16:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79003





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antônio Venâncio de Oliveira, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 15/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa sua filha: Patrícia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/12/2025 das 12:30 h às 16:30 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79055





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Shirley Gomes Reali .

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 16/12/2025 (terça-feira), às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Jurandir Toloi Sentome .

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 17/12/2025 (quarta-feira), às 18:00h, na Paróquia São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

