segunda, 15 de dezembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

15 Dez 2025 - 10h31Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Francisca Cintas Urbano, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 14/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Alexandre e Fabiana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/12/2025 das 08:00 h às 12:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o traslado para o sepultamento às 13:00 h no Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78844

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Hildegardo Borelli Saia, aos 93 anos de idade, ocorrido no dia 14/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Nilma Therezinha Firmino Saia.

Deixa seus filhos: Claudia, Glaucia, Cintia, José Renato, Marcelo e Sergio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/12/2025 das 12:00 h às 16:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78914

