quinta, 11 de dezembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

11 Dez 2025 - 11h40Por Jessica
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Shirley Gomes Reali,aos 99 anos de idade, ocorrido no dia 10/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Lucia , Sonia (in memoriam) e Antônio Fernando, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/12/2025das 12:00 h às 16:00 no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretrem cortejo para o sepultamento às 16:3no CemitériMunicipalNossa Senhora do Carmo.https://sistemamemoriam.com/c/78488

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jurandir ToloiSentome, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 10/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seu filho: Glauco, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/12/2025das 11:30 h às 15:30 no velório Santa Cruz Cerimoniais, após será trasladado para cidade de Araraquara para sepultamento às 16:30 noCemitériMunicipal São Bento

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/78502

Últimas Notícias