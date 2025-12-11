NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Shirley Gomes Reali,aos 99 anos de idade, ocorrido no dia 10/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Lucia , Sonia (in memoriam) e Antônio Fernando, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/12/2025das 12:00 h às 16:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.https://sistemamemoriam.com/c/78488

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jurandir ToloiSentome, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 10/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seu filho: Glauco, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/12/2025das 11:30 h às 15:30 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após será trasladado para cidade de Araraquara para o sepultamento às 16:30 noCemitério Municipal São Bento.

