É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Andressa Fernanda Nenuncio, aos 39 anos de idade, ocorrido no dia 08/12/2025, na cidade de Limeira.

Era solteira.

Deixa seus filhos: Lorenna, Laura e Letícia, demais familiares e amigos.

A Sra Andressa Fernanda Nenuncio foi trasladada para a cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/12/2025das 12:00 h às 16:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 no Cemitério MunicipalSanto Antônio de Pádua.

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Clarice Guaratti Gliardin, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 09/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: José Junior, José Eduardo, Clarita e Gizela, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/12/2025das 12:30 h às 16:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Ana Paula Rosa

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 10/12/2025 (quarta-feira) às 19:30 h, na Igreja Santa Luzia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

