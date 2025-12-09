(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

09 Dez 2025 - 09h39Por Jessica Carvalho R
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraAndressa Fernanda Nenuncio, aos 39 anos de idade, ocorrido no dia 08/12/2025, na cidade de Limeira.

Era solteira.

Deixa seus filhos: Lorenna, Laura e Letícia, demais familiares e amigos.

A Sra Andressa Fernanda Nenuncio foi trasladada para a cidade de São Carlos. 

A cerimônia de despedida terá início dia 08/12/2025das 12:00 h às 16:00 no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretrem cortejo para o sepultamentàs 16:30 no CemitériMunicipalSanto Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da SraAndressa Fernanda Nenuncio.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78212


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Clarice Guaratti Gliardin, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 09/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: José Junior, José Eduardo, Clarita e Gizela, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/12/2025das 12:30 h às 16:30 no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo. 

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento daSra. Clarice Guaratti Gliardin.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78210


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da SraAna Paula Rosa

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 10/12/2025 (quarta-feira) às 19:30 h, na Igreja Santa Luzia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

