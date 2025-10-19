NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Teresa Dias Ferreira Cenes, aos 67 anos de idade, ocorrido no dia 19/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Luis, Maria, Roseli, Paulo, Roseni, Márcia, Valeria e João, demais familiares e amigos.

A Sra. Teresa será trasladada para a cidade de Ribeirão Bonito.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/10/2025 das 10:00 h às15:30 h no Velório Municipal de Ribeirão Bonito, após seguirá o féretro em cortejo para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/72110

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Luiz Dorici, aos 93 anos de idade, ocorrido no dia 18/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Cleidi Maria Octaviano Dorici.

Deixa seus filhos :José Luiz ,Carlos Eduardo e Eliana ,demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/10/2025 das 07:00 h às 11:00 h no Velório Municipal de São Carlos , após seguirá o féretro para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora Do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/72051









