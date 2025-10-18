NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Aparecido Zafani, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 17/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Carolina Anzolin Zafani.

Deixa seus filhos: Ivete, Idinaldo e Eduardo, demais familiares e amigos.

O Sr. Aparecido Zafani foi trasladado para Brotas – SP.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/10/2025 das 11:00 h às 16:00 h no Velório Municipal de Brotas, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Aparecido Zafani.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/71996

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Gecila Rodrigues Veronezi, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 18/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Lorival, Mauro, Helio e Selma, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/10/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Gecila Rodrigues Veronezi.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/72000

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Alzira Biondi Sanchez, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 16/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/10/2025 das 14:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Alzira Biondi Sanchez.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/71891

Leia Também