sexta, 17 de outubro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

17 Out 2025 - 13h08Por Jessica CR
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ari Longo, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 16/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Silvia Helena Veroni Longo.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/10/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal de Dourado. 

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/71837

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Afonso Carlos Barão Carneiro do Val, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 17/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ivana Maria Chaves..

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/10/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa senhora do Carmo

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/71880

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Alzira Biondi Sanchez, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 16/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/10/2025 das 14:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/71891

 

 

