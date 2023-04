SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 06/04/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Donato Guaratini, nascido em 13/11/1939 com 83 anos de idade.

Era casado com a Sra. Regina Célia Innocentini Guaratini.

Deixa os filhos: Claúdia, Renato, Márcio e Cintia, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 07/04/2023 às 11:15 hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/04/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. José Antonio Mendes, nascido em 27/12/1962 com 60 anos de idade.

Era casado com a Sra. Claudete Felix Mendes.

Deixa os filhos: Vinicius, Vitor e Beatriz, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 07/04/2023 às 17:00 hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/04/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Francisca Carolina Franco de Lima, nascida em 18/12/1929 com 93 anos de idade.

Era viúva

Deixa os filhos: José Carlos e Benedito, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 07/04/2023 às 16:30 hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

