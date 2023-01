Funerária Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 03/01/2023 na cidade do Rio de Janiero, o Sr. Alex Sandro Batista Candido, nascido em 17/03/1978 com 44 anos de idade.

Era solteiro.

Deixa os filhos: Vinicius e Ana Carolina, os familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para cidade de São Carlos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 04/01/2023 ás 11:15, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento d o Sr. Alex Sandro Batista Candido.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 05/01/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Gessy Barboza de Souza, nascida em 31/12/1943 com 79 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Dourivan, Marivan, Luzia, Gilneia e Cristiano, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 05/01/2023 às 16:00, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Gessy Barboza de Souza.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/01/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Sergio Henrique Rioli Yato, nascido em 23/10/1972 com 50 anos de idade.

Era casado com a Sra. Tatiane Eloisa Paes.

Deixa os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 05/01/2023 às 16:30, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Sergio Henrique Rioli Yato.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Santa P. Saldanha Domeni

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 07/01/2023 (sábado), às 18:30hs, na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

