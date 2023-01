Faleceu no dia 31/12/2022 na cidade de São Carlos, Deivid Paolovick Efigenio, nascido em 30/04/2000 com 22 anos de idade.

Era solteiro

Deixa a filha:Ana Clara, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 01/01/2023 ás 15:00 , saindo o féretro do Velório Jardim da Paz para o Memorial Jardim da Paz.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento de Deivid Paolovick Efigenio.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 31/12/2022 na cidade de São Carlos, o Sr. Luiz Alberto Serillo, nascido em 21/06/1955 com 67 anos de idade.

Era casado com a Sra. Izaura do Carmo AF Serillo

Deixa os filhos:Juliana e Luiz Felipe, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 01/01/2023 ás 16:00 , saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Luiz Alberto Serillo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 31/12/2022 na cidade de São Carlos, o Sr. Francisco Paulo Duartis , nascido em 29/01/1936 com 89 anos de idade.

Era Divorciado

Deixos os filhos:Iracema. Jorge, Marli e Edileusa,e os familiares.O sepultamento dar-se à hoje dia 01/01/2023 as 15:00 , saindo o feretro do velório municipal para o cemitéio Municipal Nossa Senhora do Carmo. O grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Franco Paulo Duartis.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 31/12/2022 na cidade de São Carlos, Paulo Henrique da Silva Costa, nascido em 28/02/1967 com 65 anos de idade.

Era solteiro

Deixa a filha:Mariana, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 01/01/2023 ás 15:30 , saindo o féretro do Velório do velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento de Paulo Henrique da Silva Costa.

NOTA DE FALECIMENTO