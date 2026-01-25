(16) 99963-6036
domingo, 25 de janeiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

25 Jan 2026 - 08h53Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria das Graças Pereira, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 24/01/2026, na cidade de Barretos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Andreia ,Danilo e Cristiane , demais familiares e amigos.

A Sra. Maria das Graças Pereira foi trasladada para a cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/01/2026 das 07:00 h às 10:15 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 10:45 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria das Graças Pereira Parravano .
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83729


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Josepha Guerreiro de Moraes, aos 93 anos de idade, ocorrido no dia 24/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Pedro, Paulo e Sergio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/01/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Josepha Guerreiro de Moraes.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83795


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Sebastião Aparecido Lazarini, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 24/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Eva Maria da Silva Lazarini.

Deixa seus filhos: Reginaldo e Maria José, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/01/2026 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentodo Sr. Sebastião Aparecido Lazarini.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83797


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Valdiney Donizeti dos Santos.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/01/2026 (domingo) às 09:00h na Paróquia Santa Rita de Cássia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Valdevino Batista de Sousa.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/01/2026 (domingo) às 19:00h na Igreja Santa Madre Cabrini. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 

Leia Também

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h48 - 25 Jan 2026

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária São Carlos informa convite de missa
Obituário18h50 - 24 Jan 2026

Funerária São Carlos informa convite de missa

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário12h31 - 24 Jan 2026

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário10h15 - 24 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário18h43 - 23 Jan 2026

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Últimas Notícias