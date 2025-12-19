Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Luis Henrique Inacio, aos 64 anos de idade, ocorrido no dia 18/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Lourdes Ap. Losapio Inacio.

Deixa sua filha: Milena, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/12/2025 das 11:00 h às 15:15 h na Igreja Nossa Senhora do Carmo, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento ás 15:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Luis Henrique Inacio.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79427

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Erinaldo Florencio da Silva, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 19/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Sara Florencio da Silva.

Deixa seus filhos: Daniela, Sandra e Edson, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/12/2025 das 12:30 h às 16:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Erinaldo Florencio da Silva.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79429

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Francisca Cintas Urbano .

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 20/12/2025 (sábado), às 12:00h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. José Hildegardo Borelli Saia .

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 20/12/2025 (sábado), às 16:30h, na Catedral. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Antonia da Silva Máximo .

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 22/12/2025 (segunda-feira), às 18:30h, na Igreja Santa Isabel. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia Também