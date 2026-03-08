Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Décio de Souza, aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 07/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/03/2026das 07:00 h às 11:15 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/88765





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Marcos Gomes dos Santos, aos61 anos de idade, ocorrido no dia 07/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Eliane Viana da Silva.

Deixa seus filhos: Marcos, Milena e Tainá, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/03/2026das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 16:00 h no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/88879





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Cleide Marcatto Girasol

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/03/2026 (domingo) às 19:00 h, na Igreja São José (Ribeirão Bonito). Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

