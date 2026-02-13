(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

13 Fev 2026 - 10h56
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Armando Pereira Junior, aos 57 anos de idade, ocorrido no dia 13/02/2026, na cidade de São Carlos. 

Era divorciado.

Deixa sua filha: Priscila, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/02/2026das 12:00 h às 16:00 no Velório Municipal, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/86110

 

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jair Prado Baptista,aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 13/02/2026, na cidade de São Carlos. 

Era casado com a Sra. Maria Fios Baptista.

Deixa seus filhos: Deise, Luciana e Reginaldo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/02/2026das 12:00 h às 16:00 no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento às 16:30 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo. 

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/86107

 

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Marcos Antônio Pepino.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 18/02/2026 (quarta-feira) às 19:30h na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Últimas Notícias