Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antônio Roberto Balduíno, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 20/12/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Sônia Aparecida Bufo Balduíno.
Deixa sua filha: Deise, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 21/12/2025das 11:30 h às 15:30 h no velório Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento ás 16:00 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antônio Roberto Balduíno.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79683
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nair Negretto Falvo ,aos 80 anos de idade, ocorrido no dia 21/12/2025, na cidade de São Carlos.
Era viúva.
Deixa seus filhos: Flávio, Maurício e Marcio, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 21/12/2025das 11:30 h às 15:30 h no velório municipal Nossa Senhora do Carmo, após seguirá o féretro para o sepultamento ás 15:30 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Nair Negretto Falvo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79687