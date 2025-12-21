(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

21 Dez 2025 - 12h31Por Jessica
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa -

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antônio Roberto Balduíno, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 20/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Sônia Aparecida Bufo Balduíno.

Deixa sua filha: Deise, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/12/2025das 11:30 h às 15:30 h no velório Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento ás 16:00 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79683

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nair Negretto Falvo ,aos 80 anos de idade, ocorrido no dia 21/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Flávio, Maurício e Marcio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/12/2025das 11:30 h às 15:30 h no velório municipal Nossa Senhora do Carmo, após seguirá o féretro para o sepultamento ás 15:30 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79687

NOTA DE FALECIMENTO
 
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Regina de Fátima Chiarelli Matieli , aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 21/12/2025, na cidade de São Carlos.
Era casada com o Sr. Joaquim Matieli.
Deixa seus filhos:Marcelo ,Analina ,Luiz e Luciano , demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 21/12/2025 das 12:30 h às 16:30 h no velório municipal Nossa Senhora do Carmo, após seguirá o féretro para o sepultamento ás 16:30  no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/79692 
 
 
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
 
À família do Sr.Antônio Venáncio de Oliveira .
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 21/12/2025  (domingo), às 08:00h, na Paróquia Santo Expedito. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

