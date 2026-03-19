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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

19 Mar 2026 - 10h41Por Da redaÃ§Ã£o
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Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Andressa Moreira Martins, aos 42 anos de idade, ocorrido no dia 18/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Marcos Vinicius Mecca.

Deixa sua filha: Lara, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/03/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Andressa Moreira Martins.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90214


 

CONVITE A MISSA DE UM ANO

À família da Sra. Vera de Lourdes Fatore Cardoso.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 20/03/2026 (SEXTA-FEIRA) às 18:30 h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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