Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Andreza Cristina Nascimento de Castro Silva, aos 45 anos de idade, ocorrido no dia 11/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Mateus, Mariana, João, Lucas e Miguel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/03/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89292

