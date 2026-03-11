Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Carlos Alberto Malvino Júnior, aos 45 anos de idade, ocorrido no dia 10/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/03/2026 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

