quarta, 11 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

11 Mar 2026 - 09h11Por Jessica Carvalho R
NOTA DE FALECIMENTO
 
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Carlos Alberto Malvino Júnior, aos 45 anos de idade, ocorrido no dia 10/03/2026, na cidade de São Carlos.
 
Era solteiro.
 
Deixa seus familiares e amigos.
 
A cerimônia de despedida terá início dia 11/03/2026 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
 
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89253

Ãšltimas NotÃ­cias