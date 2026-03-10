Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Jovem Gabriely Victória de Morais aos 19 anos de idade, ocorrido no dia 09/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de Ibaté.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/03/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal de Ibaté após seguirá o féretro para sepultamento ás 14:30 h no Cemitério Municipal de Ibaté.

