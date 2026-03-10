(16) 99963-6036
terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

10 Mar 2026 - 08h11Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Jovem Gabriely Victória de Morais aos 19 anos de idade, ocorrido no dia 09/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de Ibaté.  

A cerimônia de despedida terá início dia 10/03/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal de Ibaté após seguirá o féretro para sepultamento ás 14:30 h no Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Jovem Gabriely Victória de Morais.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89120

Leia TambÃ©m

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
ObituÃ¡rio07h15 - 10 Mar 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

FunerÃ¡ria Therezinha de Jesus informa nota de falecimento
ObituÃ¡rio21h18 - 09 Mar 2026

FunerÃ¡ria Therezinha de Jesus informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
ObituÃ¡rio14h17 - 09 Mar 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Grupo Vida informa nota de falecimento
ObituÃ¡rio10h36 - 09 Mar 2026

Grupo Vida informa nota de falecimento

Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento
ObituÃ¡rio09h41 - 09 Mar 2026

Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Ãšltimas NotÃ­cias