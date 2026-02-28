(16) 99963-6036
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

01 Mar 2026 - 07h40Por Da redaÃ§Ã£o
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ademar Santos Andrade, aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 28/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Carolina Lima Andrade. 

Deixa seus filhos: Leda, Andesia, Elder e Gonsalo, demais familiares e amigos.

O Sr. Ademar Santos Andrade será trasladado para Ibaté.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 09:30 h às 13:30 h no Velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro  para sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/88021

