Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Therezinha Jesus Alvarenga Hoffmann, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 29/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Werner, Paulo, Eduardo, Maria Cristina, Maria Tereza, Maria Elizabeth e Fernando, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/01/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 17:00h no Cemitério Municipal de Descalvado.

