quinta, 29 de janeiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

29 Jan 2026 - 11h47Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Therezinha Jesus Alvarenga Hoffmann, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 29/01/2026, na cidade de São Carlos. 
Era viúva.
Deixa seus filhos: Werner, Paulo, Eduardo, Maria Cristina, Maria Tereza, Maria Elizabeth e Fernando, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 29/01/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 17:00h no Cemitério Municipal de Descalvado. 
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84293

