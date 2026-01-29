(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

29 Jan 2026 - 07h54Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nerci Tomazzi Delbuque, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 28/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Marinalva, Tatiane, Marisvaldo e Maurício (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/01/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84245

