Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nerci Tomazzi Delbuque, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 28/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Marinalva, Tatiane, Marisvaldo e Maurício (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/01/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Nerci Tomazzi Delbuque.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/84245

Leia Também