Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Renato Iemma, aos 61anos de idade, ocorrido no dia 23/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com a Sra. Monica da Costa Iemma.

Deixa seus filhos: Etore e Enzo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/01/2026das 13:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/83714

