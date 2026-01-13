Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Vanda Aparecida Teixeira Vieira, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 12/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Rafael, Caio, Milene e Cristie, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/01/2026 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/82365

