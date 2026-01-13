(16) 99963-6036
terça, 13 de janeiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

13 Jan 2026 - 09h19Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Vanda Aparecida Teixeira Vieira, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 12/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Rafael, Caio, Milene e Cristie, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/01/2026 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Vanda Aparecida Teixeira Vieira.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/82365

 

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h20 - 13 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa convite de missa
Obituário09h05 - 13 Jan 2026

Funerária Fernandes informa convite de missa

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h08 - 13 Jan 2026

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária São Carlos informa o falecimento de Ramon Mattos Câmara aos 45 anos
Obituário17h28 - 12 Jan 2026

Funerária São Carlos informa o falecimento de Ramon Mattos Câmara aos 45 anos

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário11h57 - 12 Jan 2026

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Últimas Notícias