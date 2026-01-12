Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Photios Emmanuel Patronis, aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 11/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Alexandre, Izabel e Marcos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/01/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 11:15 h no Cemitério Santo Antônio de Pádua

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Photios Emmanuel Patronis,.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/82179





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Estela Ferreira Amorim, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 11/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Antônio José de Amorim.

Deixa suas filhas: Lucimara e Aline, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/01/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento as 15:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Estela Fereira Amorim.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/82181

Leia Também