Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Angela Benedita Moreira , aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 09/01/2026, na cidade de Barretos . Seu corpo foi trasladado para São Carlos .
Era casada com o Sr. Luis Augusto Zoia .
Deixa seus familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 10/01/2026 das 07:00 h às 11;15 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento as 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
