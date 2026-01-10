Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Angela Benedita Moreira , aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 09/01/2026, na cidade de Barretos . Seu corpo foi trasladado para São Carlos .

Era casada com o Sr. Luis Augusto Zoia .

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/01/2026 das 07:00 h às 11;15 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento as 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

