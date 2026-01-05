(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

05 Jan 2026 - 11h00Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra .Edda Maria Micheloni Guastaldi, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 05/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva .

Deixa seus filhos Marcos e Patrícia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/01/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento às 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/81389

