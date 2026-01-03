Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Paulo Victor Souza Ceneviva, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 02/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Lucas, Paulo e Victor, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/01/2026 das 13:30 h às 17:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/81127





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Marta Angela B. Da Silva, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 02/01/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Margareth e Marcos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/01/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/81169

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Maria Christina Caldas de Almeida Panza

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 03/01/2026 (sábado), às 12:00h, na igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. João Trevelin

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 04/01/2026 (domingo), às 07:00h, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

