Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

01 Jan 2026 - 08h39Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Valdomiro Barbosa,aos 88 anos de idade, ocorrido no dia 31/12/2025, na cidade de Ibaté.

Era casado com a Sra. Durvalina Barbosa.

Deixa seus filhos: Marli,Marilda ,Milton, Marcos e Marileusa, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/01/2026das 08:00 h às 12:00 h no velório Municipal  de Ibaté, após seguirá o féretro para o sepultamento noCemitério Municipal de Ibaté .

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Valdomiro Barbosa.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80939

