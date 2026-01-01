Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Valdomiro Barbosa,aos 88 anos de idade, ocorrido no dia 31/12/2025, na cidade de Ibaté.
Era casado com a Sra. Durvalina Barbosa.
Deixa seus filhos: Marli,Marilda ,Milton, Marcos e Marileusa, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 01/01/2026das 08:00 h às 12:00 h no velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro para o sepultamento noCemitério Municipal de Ibaté .
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/80939